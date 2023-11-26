Покинувшую Россию Чулпан Хаматову с позором выгнали из рижского ресторана «Абзац»: Чулпан Хаматову выгнали из рижского ресторана Cemodans за русский язык

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чулпан Хаматова

Портал «Абзац» сообщает, что актрису Чулпан Хаматову, покинувшую Россию после начала СВО, со скандалом выгнали из рижского ресторана Cemodans. По данным портала, проблема возникла из-за того, что артистка общалась с персоналом на русском языке.

По информации «Абзаца», директор арт-ресторана рассказала, что Хаматова пришла в заведение и обратилась к официанту на русском языке. Однако, пишет портал, сотрудник ресторана отказался ее обслуживать, тогда она потребовала позвать администратора. В публикации указано, что гости Cemodans, находящиеся за соседним столиком, попросили гостью покинуть ресторан, но в ответ Хаматова опрокинула стакан с водой и стала грозить плохими отзывами о заведении.

Набросилась на нашего сотрудника. Он молодой, русского не знает. В нашем заведении его никто не знает. <...> Впредь мы будем ее обслуживать только навынос. Не хотелось бы вновь слышать ругательную речь у себя в заведении, — сказала директор.

Ранее Хаматова предстала перед зрителями с разбитым носом во время постановки Рижского театра — в Сети появились кадры, на которых артистка вытирает кровь с лица платком. На опубликованной фотографии рядом с актрисой сидит партнерша по сцене Кристина Крузе, жена режиссера.