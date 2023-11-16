Хаматовой разбили нос: за что, вернется ли в Россию, чем сейчас занимается Чулпан Хаматова появилась на сцене латвийского театра с разбитым носом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чулпан Хаматова

Российская актриса Чулпан Хаматова вышла на сцену латвийского театра с разбитым носом. Что случилось, вернется ли она в Россию, чем сейчас занимается?

За что разбили нос Хаматовой

Хаматова предстала перед зрителями с разбитым носом во время постановки Рижского театра — в Сети появились кадры, на которых артистка вытирает кровь с лица платком. На опубликованной фотографии рядом с актрисой сидит партнерша по сцене Кристина Крузе, жена режиссера.

Хаматова сыграла в спектакле «Страна глухих» режиссера Алвиса Херманиса, созданном по мотивам одноименной картины Валерия Тодоровского, вдохновленного повестью Pенаты Литвинoвой «Oбладать и принадлежать».

В 1998-м Хаматова сыграла в культовом фильме Тодоровского девушку Риту, которая подружилась с глухой танцовщицей Яей (Дина Корзун) и противостояла бандитам, гнавшимся за ее возлюбленным Алешей (Никита Тюнин, озвучивал Сергей Безруков), заядлым игроком в рулетку.

Зрители пишут, что Хаматова говорила на латышском языке все 2,5 часа спектакля.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Чулпан Хаматова

Чем сейчас занимается Хаматова

В марте 2012 года Хаматовой было присвоено почетное звание народной артистки России. Позднее в одном из интервью она заявила, что не относилась к нему всерьез.

«Я, честно говоря, к этому [к званию] никогда серьезно не относилась», — сказала Хаматова.

В 2019 году в интервью журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) актриса обвинила президента России Владимира Путина в «развязывании войны» на юго-востоке Украины и заявила, что не голосовала бы за него в 2012 году, если бы знала о таком решении главы государства.

В 2021 году СМИ писали, что Хаматова приобрела недвижимость в Латвии, а вместе с этим и возможность переехать в эту страну. Хаматова вместе с детьми эмигрировала после начала российской военной операции на Украине. В апреле 2022-го она выступила на антивоенном митинге в Риге.

С 2022 года она состоит в труппе Нового Рижского театра. Она также сохраняет статус одного из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь».

«Чулпан в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) обозначила, что ее личное решение уехать не означает закрытия фонда. И я хочу это подтвердить. Более того, сама Чулпан, конечно же, остается учредителем фонда и будет продолжать помогать фонду как волонтер, как всегда и помогала, просто теперь удаленно, — уточняла директор фонда Екатерина Шергова.

В феврале 2023 года на экраны вышла военно-историческая драма режиссера Сергея Урсуляка «Праведник», в которой актриса сыграла мать одного из главных героев.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин исключил Хаматову из состава попечительского совета фонда «Круг добра». Кроме нее были исключены Ксения Раппопорт, член думского комитета по охране здоровья Лариса Фечина и директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

В октябре 2023 года в Ульяновске была демонтирована звезда в честь Хаматовой с местной Аллеи звезд. Место заложили тротуарной плиткой.

Вернется ли Хаматова в Россию

В июне актриса призналась, что ей предлагали вернуться в РФ, гарантируя безопасность. В эфире «Латвийского радио 4» Хаматова рассказала, что может приехать, если извинится, но делать этого она не намерена.

«Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: „Ой-ой, я была неправа, вы всё правильно сделали“. Но я не хочу этого делать», — сказала Хаматова.

Актриса добавила, что во время очередного такого контакта она накричала на звонящего. После этого, по словам Хаматовой, ей больше не звонили по вопросу возвращения.

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