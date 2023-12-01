В Госдуме намекнули на причины увольнения Урина из Большого театра Депутат Драпеко назвала кампанию вокруг «Щелкунчика» причиной увольнения Урина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Урин

Владимир Урин давно работал на посту гендиректора Большого театра и к нему были в основном организационные вопросы, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По мнению парламентария, причиной его увольнения могут быть ежегодные скандалы, связанные с продажей билетов на балет «Щелкунчик», а также возраст.

Урин давно работал, мы уже понимаем, как он работал, да и возраст тоже. К Урину были в основном организационные вопросы. Вся кампания вокруг «Щелкунчика» была неспроста, — отметила Драпеко.

По данным издания Forbes, Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию еще в середине ноября, однако официально данная информация не подтверждалась. Предполагается, что причиной его увольнения стала стагнация театра, наступившая в последние годы. Кроме того, на это могли повлиять связанные с продажей билетов на балет «Щелкунчик» эпизоды.

Урина на посту гендиректора Большого театра сменил Валерий Гергиев. Он был назначен на должность сроком на пять лет. Гергиев также занимает должность художественного руководителя Мариинского театра в Санкт-Петербурге. По мнению Драпеко, он является замечательным художественным руководителем, который ставит интересные премьеры и программы.