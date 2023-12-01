Драпеко назвала сильные стороны нового гендиректора Большого театра Депутат Драпеко: Гергиев имеет хорошие организаторские способности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Гергиев

Валерий Гергиев является замечательным художественным руководителем, который ставит интересные премьеры и программы, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко. Парламентарий позитивно отнеслась к назначению Гергиева на пост гендиректора Большого театра и отметила его организаторские способности.

У Гергиева в Мариинском театре три сцены, на всех трех сценах очень успешные проекты. У него хорошие организаторские способности. С художественной точки зрения Гергиев — замечательный худрук. У него очень интересные премьеры и программы. С художественной частью все будет хорошо, — сказала Драпеко.

Однако депутат задалась вопросом, как будет совмещена бухгалтерия и дирекция Мариинского и Большого театров.

Это большой вопрос. Будут из Петербурга ездить подписывать документы в Москву, или наоборот? Какой из этих театров будет главным? — подытожила Драпеко.

Дирижер Валерий Гергиев сроком на пять лет был назначен на должность генерального директора Большого театра в Москве. Он сменил на этой должности Владимира Урина, ушедшего с поста по собственному желанию. Гергиев также занимает должность художественного руководителя Мариинского театра в Санкт-Петербурге.