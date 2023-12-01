Гергиев стал новым гендиректором Большого театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Гергиев

Дирижер Валерий Гергиев был назначен на должность генерального директора Большого театра в Москве, сообщили в пресс-службе правительства России. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Отмечается, что Гергиев сменил на этой должности Владимира Урина, ушедшего с поста по собственному желанию.

Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра, — говорится в сообщении.

Гергиев был назначен на должность генерального директора сроком на пять лет. Отмечается, что он также занимает должность художественного руководителя Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

По данным издания Forbes, Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию еще в середине ноября, однако официально данная информация не подтверждалась. Предполагается, что причиной его увольнения стала стагнация театра, наступившая в последние годы. Кроме того, на это могли повлиять ежегодные скандалы, связанные с продажей билетов на балет «Щелкунчик». Эксперты считают, что после назначения Гергиева может быть создана единая дирекция Большого и Мариинского театров. Соответствующее решение может быть принято до конца 2023 года.