Последние новости Большого театра: почему ушел Урин, кто новый директор Владимир Урин объявил о последнем дне работы в Большом театре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Урин

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил о последнем дне работы в должности и попрощался с коллективом. Почему он принял такое решение, кто займет его место?

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал он в видеообращении.

Урин возглавлял театр с 2013 года, сменив на посту Анатолия Иксанова.

Почему Урин ушел из Большого театра

Бывший директор Большого театра Владимир Урин в ноябре направил свою просьбу об отставке на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Глава кабмина подписал документ.

По одной из версий, причиной увольнения Урина могла стать позиция по поводу спецоперации. По другой, он мог уйти из-за некоторой стагнации театра, наступившей в последние годы. Также есть версия, согласно которой аргументом в пользу расставания с гендиректором стали ежегодные скандалы с продажей билетов на балет «Щелкунчик» и огромные очереди в кассы на этот спектакль.

По данным Telegram-канала журналиста Ксении Собчак «Кровавая барыня», решение об уходе Урина было принято лично президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что система управления Большим театром обсуждалась на совещаниях, в том числе с Путиным. По его словам, решение по ее реорганизации пока принято не было.

Источники Forbes утверждали, что решение о смене директора Большого театра приняли еще в начале нового театрального сезона в сентябре 2023 года. Увольнение Урина, по их мнению, связано с тем, что он был среди российских деятелей культуры, которые 26 февраля 2022 года подписали письмо с призывом остановить СВО.

Кто займет место Урина в Большом театре

Ожидается, что новым директором станет дирижер Валерий Гергиев, который с 1988 года является художественным руководителем Мариинского театра. Он может объединить Большой и Мариинский театры.

Два источника «Ведомостей» рассказали, что до начала 2024 года может быть создана объединенная дирекция Большого и Мариинского театров.

Один из источников напомнил, что с соответствующей инициативой выступил Владимир Путин в 2022 году и она должна быть реализована. Другой отметил, что на создание дирекции есть политическая воля. По информации издания, вопрос о перегруппировке в руководстве театров «давно назрел».

Что говорят о возможном назначении Гергиева

Поэт Игорь Караулов заявил, что у Валерия Гергиева «много козырей»: авторитет, опыт, талант и гражданская позиция. При этом он не понимает, как дирижеру удастся руководить двумя театрами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Валерий Гергиев

«И только два недостатка. Во-первых, возраст. Он, конечно, на шесть лет младше Урина, но 70 — это немало. Когда человек в таком возрасте долго сидит на своем месте, можно следовать принципу „работает — не трогай“. С руководителями театров так чаще всего и поступают. Но можно ли нагружать такого человека новым сложным хозяйством? Во-вторых, и это главное, Гергиев сохраняет за собой Мариинку. Как он будет руководить сразу двумя главнейшими музыкальными театрами страны, к тому же находящимися в разных городах? Ему предлагается жить в „Сапсане“?» — написал публицист в авторском Telegram-канале.

Балерина Анастасия Волочкова пожелала сил Гергиеву в случае его назначения на пост главы Большого театра. Она рассказала, что более 20 лет дружит с прошлым руководителем театра Уриным. По словам артистки, он много помогал ей.

«В Мариинском театре я начинала свой путь, когда Гергиев был его худруком. Дай бог, чтобы ему хватило сил и времени в Большом. С Владимиром Уриным мы дружим уже 20 лет. И именно он протянул мне руку помощи, когда бывший директор Большого театра Иксанов меня незаконно уволил. Урин очень творческий человек, профессионал и большая личность», — прокомментировала Волочкова NEWS.ru.

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