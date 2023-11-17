Forbes: директор Большого театра написал заявление об увольнении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Урин

Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении, сообщает Forbes, ссылаясь на осведомленный источник. Отмечается, что он ушел по собственному желанию.

По данным издания, свою просьбу он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Глава кабмина подписал документ, добавил собеседник журналистов. В свою очередь представители Большого театра отказались комментировать NEWS.ru эту информацию.

Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что дирижер Валерий Гергиев может возглавить два российских театра — Мариинский и Большой. При этом, по его словам, речи об объединении двух театров не идет. О возможности назначения Гергиева директором Большого театра журналисты поинтересовались у представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он не стал отвечать на этот вопрос, переадресовав его Министерству культуры РФ.

До этого «Известия» писали, что худрук Мариинского театра возглавит ГАБТ, не покидая при этом свою должность в Мариинке. Отмечается, что народный артист РФ будет совмещать обе должности, а также продолжит руководить оркестром. Решение, по данным издания, «принято на самом высоком уровне».