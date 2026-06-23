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23 июня 2026 в 11:38

Артист Большого театра упал с моста на Болотной набережной

Герман Юкавский Герман Юкавский Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Telegram-канал «112» сообщил, что артист Большого театра упал в Москву-реку с моста на Болотной набережной. По информации источника, речь может идти об оперном певце Германе Юкавском. В 2010 году он был номинирован на театральную премию «Золотая маска». В его репертуаре свыше 500 песен.

Как пишет канал, мужчина якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Авторы пишут, что он намеревался самостоятельно переплыть реку. Информация о его состоянии уточняется.

Ранее в Сочи мужчина сорвался в ущелье со смотровой площадки «Белые скалы» высотой в 200 метров и погиб. Спасатели эвакуировали его из Тисо-самшитовой рощи.

До этого московским хирургам из клиники Рошаля удалось спасти 14-летнего подростка, упавшего с высоты на осколки стекла. Врачи очистили рану, остановили кровь и обработали поврежденные ткани. Операция длилась более 2,5 часа и завершилась успешно. Теперь подростку предстоит пройти несколько курсов реабилитации для восстановления подвижности ноги.

Москва
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