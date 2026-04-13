13 апреля 2026 в 12:57

Мужчина сорвался в ущелье со смотровой площадки и погиб

В Сочи мужчина погиб при падении в ущелье со смотровой площадки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Сочи мужчина сорвался в ущелье со смотровой площадки «Белые скалы» и погиб, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Тело эвакуировали из горнолесной местности и передали сотрудникам следственных органов. Трагедия произошла 12 апреля.

В Сочи спасатели двух подразделений Южного РПСО МЧС России на носилках эвакуировали из Тисо-самшитовой рощи тело мужчины. Сочинец, обойдя бетонные ограждения смотровой площадки «Белые скалы» и запрещающие знаки, сорвался в ущелье с высоты около 200 метров, — говорится в сообщении.

Ранее в Сочи ребенок сорвался с седьмого этажа недостроенного здания и выжил после падения. Инцидент произошел на улице Учительской вечером. Пострадавшего аккуратно транспортировали и передали медикам. Служба спасения уточнила, что ребенка доставили в городскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

До этого сообщалось, что прямо в центре Москвы женщина упала с моста на проезжую частьу парка «Зарядье». От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Позже появились данные, что она сорвалась с Большого Москворецкого моста.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

