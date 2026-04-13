Мужчина сорвался в ущелье со смотровой площадки и погиб В Сочи мужчина погиб при падении в ущелье со смотровой площадки

В Сочи мужчина сорвался в ущелье со смотровой площадки «Белые скалы» и погиб, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Тело эвакуировали из горнолесной местности и передали сотрудникам следственных органов. Трагедия произошла 12 апреля.

В Сочи спасатели двух подразделений Южного РПСО МЧС России на носилках эвакуировали из Тисо-самшитовой рощи тело мужчины. Сочинец, обойдя бетонные ограждения смотровой площадки «Белые скалы» и запрещающие знаки, сорвался в ущелье с высоты около 200 метров, — говорится в сообщении.

