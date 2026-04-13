Раскрыто меню для «прокачки» мозга школьников перед ЕГЭ

Диетолог Мизинова посоветовала сардины и минтай школьникам перед ЕГЭ

Сардины, печень трески и минтай способны улучшить память и концентрацию при регулярном употреблении, заявила диетолог Наталья Мизинова в комментарии РИА Новости. Она добавила, что эти продукты также помогают повысить устойчивость к стрессу перед ЕГЭ.

Сардины, печень трески и минтай — природные помощники школьников, которые улучшают память, скорость мышления и устойчивость к стрессу, — отметила врач.

По словам Мизиновой, содержащаяся в сардинах омега-3 помогает обновлять оболочки нервных клеток и ускоряет передачу сигналов между нейронами. Витамин D из печени трески способствует лучшему запоминанию, а баланс селена и йода в минтае помогает снижать уровень стрессового гормона.

Эксперт также отметила, что для поддержания уровня или восполнения дефицита достаточно раз в неделю или курсом в течение недели употреблять 30–40 граммов печени трески, чего хватает для покрытия потребности в витамине D на несколько дней.

