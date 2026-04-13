13 апреля 2026 в 15:04

Адвокат ответил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке

Адвокат Багатурия: сделавшей кальян на куличе грозит штраф до 300 тыс. рублей

Жительнице Москвы, которая приготовила кальян на пасхальном куличе, может грозить штраф до 300 тыс. рублей, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. При этом, по его словам, уроженку Саранска также могут проверить на причастность к созданию порнографического контента, учитывая вероятность существования ее аккаунта на платформе для взрослых.

Очень похоже на то, что девушка, сделавшая кальян на куличе, совершила преступление, предусмотренное ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Ей грозит штраф до 300 тыс. рублей. Учитывая то, что, по сообщениям СМИ, она ведет аккаунт на OnlyFans, правоохранители могут проверить ее также на предмет изготовления порнографии, — сказал Багатурия.

Ранее в Москве девушка из Саранска приготовила кальян на куличе. В соцсетях она выложила видео, как делает чашу из хлеба и наполняет ее табаком.

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров ранее предупредил, что за использование нецензурной лексики в интернете возможен штраф до 100 тыс. рублей. По его словам, при повторном нарушении сумма взыскания может вырасти в два раза.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
