Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 14:59

ВС России ликвидировали высокопоставленного офицера Госпогранслужбы Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска поразили командный пункт 11-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) в Харьковской области, ликвидирован подполковник Андрей Мидяновский, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Также погиб офицер другой бригады — майор Валерий Данко.

Наши войска успешно поразили командный пункт 11-го пограничного отряда ГПСУ в Волчанском районе. Был уничтожен подполковник Андрей Мидяновский, — сказал собеседник.

Ранее американские СМИ писали, что «крайне высокие потери» наблюдаются в призывных подразделениях ВСУ. Их показатель порой достигает 90%. Журналисты отмечали, что Киев полагался на принудительную мобилизацию бедных мужчин из деревень и отправку их на фронт сразу после двух дней обучения. Колоссальные потери привели к крайне высокому уровню дезертирства, так как средняя продолжительность жизни военнослужащих на передовой составляла всего лишь четыре часа.

До этого Минобороны России сообщало, что ВСУ за сутки потеряли около 1075 военных в зоне СВО. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 205 украинских военных.

Европа
Украина
Харьковская область
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.