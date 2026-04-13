Российские войска поразили командный пункт 11-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) в Харьковской области, ликвидирован подполковник Андрей Мидяновский, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Также погиб офицер другой бригады — майор Валерий Данко.

Ранее американские СМИ писали, что «крайне высокие потери» наблюдаются в призывных подразделениях ВСУ. Их показатель порой достигает 90%. Журналисты отмечали, что Киев полагался на принудительную мобилизацию бедных мужчин из деревень и отправку их на фронт сразу после двух дней обучения. Колоссальные потери привели к крайне высокому уровню дезертирства, так как средняя продолжительность жизни военнослужащих на передовой составляла всего лишь четыре часа.

До этого Минобороны России сообщало, что ВСУ за сутки потеряли около 1075 военных в зоне СВО. В частности, в зоне ответственности группировки войск «Север» было ликвидировано до 205 украинских военных.