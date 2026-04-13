Стало известно, почему некоторые люди так любят читать страшные новости Врач Федорович: люди читают страшные новости, чтобы уберечься от опасностей

Некоторые люди активно читают страшные новости, чтобы уберечь себя и близких от внешних опасностей, заявил «Радио 1» психотерапевт Александр Федорович. Он отметил, что негативная информация заставляет мозг человека напрягаться.

Хорошие новости не создают напряжения. Они не требуют от нашего мозга немедленной реакции, а значит, они не приоритетны. А вот страшные новости работают иначе. Они бьют прямо в самую древнюю часть нашего мозга — ту, которая отвечает за выживание. Возникают тревога и страх. Ощущение, что это может в любую секунду случиться с любым. Это ключевой момент. Страшная новость не оставляет нас равнодушными, потому что она нарушает наше базовое чувство безопасности, — рассказал Федорович.

Он отметил, что в такой ситуации человек пытается восстановить контроль над своей жизнью и эмоциями. Однако чем больше человек читает негативной информации, тем сильнее у него нарастают тревога и ощущение незащищенности.

Ранее Федорович заявил, что чтение новостей с утра может привести к хронической усталости. Он подчеркнул, что в начале дня в организме происходит естественный гормональный всплеск.