13 апреля 2026 в 15:10

Стало известно, почему некоторые люди так любят читать страшные новости

Врач Федорович: люди читают страшные новости, чтобы уберечься от опасностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Некоторые люди активно читают страшные новости, чтобы уберечь себя и близких от внешних опасностей, заявил «Радио 1» психотерапевт Александр Федорович. Он отметил, что негативная информация заставляет мозг человека напрягаться.

Хорошие новости не создают напряжения. Они не требуют от нашего мозга немедленной реакции, а значит, они не приоритетны. А вот страшные новости работают иначе. Они бьют прямо в самую древнюю часть нашего мозга — ту, которая отвечает за выживание. Возникают тревога и страх. Ощущение, что это может в любую секунду случиться с любым. Это ключевой момент. Страшная новость не оставляет нас равнодушными, потому что она нарушает наше базовое чувство безопасности, — рассказал Федорович.

Он отметил, что в такой ситуации человек пытается восстановить контроль над своей жизнью и эмоциями. Однако чем больше человек читает негативной информации, тем сильнее у него нарастают тревога и ощущение незащищенности.

Ранее Федорович заявил, что чтение новостей с утра может привести к хронической усталости. Он подчеркнул, что в начале дня в организме происходит естественный гормональный всплеск.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подтверждают»: Патрушев раскрыл, в чем фактически признался Зеленский
В Госдуме напомнили о грядущем повышении пенсий одной категории граждан
Взрослых российских пловцов допустили до соревнований с флагом и гимном
Появилась новая версия исчезновения героя СВО
Экс-сенатору потребовали срок по делу о покушении на убийство
«Дальше некуда»: Песков оценил дальнейшее ухудшение отношений России с ЕС
Давление украинцев, позорные санкции, отказ Винер: как живет Алина Кабаева
Стало известно, почему некоторые люди так любят читать страшные новости
Песков поставил точку в вопросе о поздравлении Мадьяра с победой в Венгрии
Захарова высказалась о попытках Запада отрицать геноцид советского народа
Meta создает ИИ-двойника Цукерберга
Адвокат ответил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке
Силы ПВО предотвратили налет БПЛА на российский регион
В Госдуме напомнили о повышении выплат для миллионов россиян
ВС России ликвидировали высокопоставленного офицера Госпогранслужбы Украины
Россиян предупредили о расслоении рынка вакансий
Омичам рассказали, грозит ли региону затопление
Пропавшего неделю назад журналиста нашли мертвым в реке
Раскрыта новая цель Израиля после Ирана
Родителям дали советы, как эффективно уберечь детей от клещей
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

