Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 12:20

Психотерапевт ответил, почему не стоит читать новости с утра

Психотерапевт Федорович: чтение новостей с утра приводит к хронической усталости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтение новостей с утра может привести к хронической усталости, рассказал «Радио 1» врач-психотерапевт Александр Федорович. Он подчеркнул, что в начале дня в организме происходит естественный гормональный всплеск.

В первые 30–45 минут после пробуждения уровень кортизола естественным образом повышается на 50–75% от ночного базального уровня. Этот механизм необходим для активации организма, однако в этот период он особенно чувствителен к дополнительным стрессовым факторам, — рассказал Федорович.

Психотерапевт посоветовал не читать новости в первые 45–60 минут после сна. По его словам, лучше посвятить это время телесным утренним ритуалам — сделать зарядку или не спеша выпить кофе.

Ранее врач общей практики Роб Галлоуэй рассказал, что лучшим временем для чашки кофе являются первые 25–30 минут после пробуждения. По его словам, встав с постели, первым делом следует выпить стакан воды, почистить зубы и сделать легкую 10-минутную зарядку.

Здоровье
психотерапевты
советы
психика
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.