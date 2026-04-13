Психотерапевт ответил, почему не стоит читать новости с утра Психотерапевт Федорович: чтение новостей с утра приводит к хронической усталости

Чтение новостей с утра может привести к хронической усталости, рассказал «Радио 1» врач-психотерапевт Александр Федорович. Он подчеркнул, что в начале дня в организме происходит естественный гормональный всплеск.

В первые 30–45 минут после пробуждения уровень кортизола естественным образом повышается на 50–75% от ночного базального уровня. Этот механизм необходим для активации организма, однако в этот период он особенно чувствителен к дополнительным стрессовым факторам, — рассказал Федорович.

Психотерапевт посоветовал не читать новости в первые 45–60 минут после сна. По его словам, лучше посвятить это время телесным утренним ритуалам — сделать зарядку или не спеша выпить кофе.

Ранее врач общей практики Роб Галлоуэй рассказал, что лучшим временем для чашки кофе являются первые 25–30 минут после пробуждения. По его словам, встав с постели, первым делом следует выпить стакан воды, почистить зубы и сделать легкую 10-минутную зарядку.