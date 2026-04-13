Омичам рассказали, грозит ли региону затопление «ФедералПресс»: Омская область готова к паводкоопасному периоду

Омская область готова к паводкоопасному периоду, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Сейчас в области подтоплены один дом и мост из Седельниково в Денисовку.

Традиционно в зоне особого внимания 35 отдаленных сел и деревень в Усть-Ишимском, Тевризском и Знаменском районах. Перед закрытием ледовых переправ для обеспечения жителей этих населенных пунктов созданы необходимые запасы продовольствия, медикаментов и горюче-смазочных материалов, — рассказала пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

В регионе создали пункты временного размещения для местных жителей и ввели режим повышенной готовности. Ситуация находится на контроле областного правительства.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. жилых домов в Дагестане остаются подтопленными. Стихия затронула более 1,1 тыс. приусадебных участков и 47 участков автодорог.