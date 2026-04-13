13 апреля 2026 в 14:55

Омичам рассказали, грозит ли региону затопление

«ФедералПресс»: Омская область готова к паводкоопасному периоду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Омская область готова к паводкоопасному периоду, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Сейчас в области подтоплены один дом и мост из Седельниково в Денисовку.

Традиционно в зоне особого внимания 35 отдаленных сел и деревень в Усть-Ишимском, Тевризском и Знаменском районах. Перед закрытием ледовых переправ для обеспечения жителей этих населенных пунктов созданы необходимые запасы продовольствия, медикаментов и горюче-смазочных материалов, — рассказала пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

В регионе создали пункты временного размещения для местных жителей и ввели режим повышенной готовности. Ситуация находится на контроле областного правительства.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. жилых домов в Дагестане остаются подтопленными. Стихия затронула более 1,1 тыс. приусадебных участков и 47 участков автодорог.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрослых российских пловцов допустили до соревнований с флагом и гимном
Появилась новая версия исчезновения героя СВО
Экс-сенатору потребовали срок по делу о покушении на убийство
«Дальше некуда»: Песков оценил дальнейшее ухудшение отношений России с ЕС
Давление украинцев, позорные санкции, отказ Винер: как живет Алина Кабаева
Стало известно, почему некоторые люди так любят читать страшные новости
Песков поставил точку в вопросе о поздравлении Мадьяра с победой в Венгрии
Захарова высказалась о попытках Запада отрицать геноцид советского народа
Meta создает ИИ-двойника Цукерберга
Адвокат ответил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке
Силы ПВО предотвратили налет БПЛА на российский регион
В Госдуме напомнили о повышении выплат для миллионов россиян
ВС России ликвидировали высокопоставленного офицера Госпогранслужбы Украины
Россиян предупредили о расслоении рынка вакансий
Омичам рассказали, грозит ли региону затопление
Пропавшего неделю назад журналиста нашли мертвым в реке
Раскрыта новая цель Израиля после Ирана
Родителям дали советы, как эффективно уберечь детей от клещей
«Сыграл на опережение»: Пашинян решил судьбу венгров в поздравлении Мадьяру
Путин назначил ответственных за устранения последствий паводка
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

