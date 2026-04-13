13 апреля 2026 в 15:33

Онищенко рассказал, грозит ли России эпидемия оспы обезьян

Онищенко: в России в ближайшем будущем не ожидается эпидемии оспы обезьян

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России в ближайшем будущем не ожидается эпидемии оспы обезьян — от распространения вируса спасает то, что он обладает низкой заразительностью, заявил Lenta.ru академик РАН Геннадий Онищенко. Он напомнил, что это заболевание прежде всего характерно для Западной Африки.

Вирус оспы обезьян малоконтагиозен, это спасает пока. Он не очень освоился, но все может быть. Болезнь долгое время была там, где люди заражались от обезьян и так далее. Когда мы в 1980 году окончательно ликвидировали оспу человека, эта инфекция сразу же была взята на контроль как возможный кандидат, чтобы занять образовавшуюся биологическую нишу, — высказался Онищенко.

Ранее сообщалось, что еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу. 38-летний мужчина не выезжал за границу и заразился через половой контакт. Состояние пациента в данный момент стабильное.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
