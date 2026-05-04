04 мая 2026 в 23:13

В России решили комплексно бороться с преступностью среди молодежи

Правительство РФ утвердило меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство РФ утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения среди молодежи на период до 2030 года, сообщила пресс-служба Росмолодежи. Документ, разработанный при участии более 70 субъектов РФ и 18 федеральных ведомств, включает 41 системное мероприятие.

Президент России Владимир Путин ставит задачу усилить работу над профилактикой преступности среди детей и подростков. Новый документ консолидирует усилия государства и общества, чтобы повысить эффективную профилактическую работу с учетом современных вызовов, включая влияние цифровой среды, — сказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Среди утвержденных мер — мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и семинаров, а также обучение специалистов в различных областях по вопросам безопасности. В разработке комплекса участвовали такие ведомства, как Минобороны, Минпросвещения и МВД.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что для предотвращения нападений на школы необходимо дать подросткам позитивную альтернативу и яркие примеры для подражания. Ими могут стать ветераны специальной военной операции. По его словам, также следует разработать единый федеральный порядок выявления деструктивного поведения учеников, объединив педагогов, правоохранителей и родителей.

