В Госдуме объяснили, как пресечь нападения учеников на школы

Для предотвращения нападений на школы необходимо дать подросткам позитивную альтернативу и яркие примеры для подражания, ими могут стать ветераны специальной военной операции, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, также следует разработать единый федеральный порядок выявления деструктивного поведения учеников, объединив педагогов, правоохранителей и родителей.

Как предотвратить нападения учеников на школы? В настоящее время отсутствуют единые правила реагирования и выявления деструктивного поведения среди подростков. Целесообразно разработать федеральный порядок, который будет включать основные поведенческие маркеры, способы выявления и реагирования. Нужно внедрить такие правила не только для педагогов и психологов, но и для правоохранительных органов и родителей. Госдумой совместно с Росмолодежью и «Движением Первых» проводится последовательная работа по формированию позитивной социальной активности детей и подростков. Им нужно иметь перед глазами яркий пример хорошего человека, на которого можно равняться. Сегодня это ветераны СВО, — сказал Толмачев.

Он добавил, что, по данным исследований, на регулярной основе интернетом пользуются 96% российских подростков от 14 до 17 лет. Вместе с тем, по его словам, современное информационное пространство характеризуется значительным распространением деструктивного контента.

Ранее сообщалось, что в Челябинске подросток, напавший на учительницу и одноклассницу, пронес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Инцидент произошел в учебном заведении № 32. По данным источников, после содеянного ученик выпал из окна с четвертого этажа и получил травмы.