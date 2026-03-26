26 марта 2026 в 15:10

В Госдуме объяснили, как пресечь нападения учеников на школы

Депутат Толмачев: подросткам нужны примеры хороших людей для подражания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для предотвращения нападений на школы необходимо дать подросткам позитивную альтернативу и яркие примеры для подражания, ими могут стать ветераны специальной военной операции, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, также следует разработать единый федеральный порядок выявления деструктивного поведения учеников, объединив педагогов, правоохранителей и родителей.

Как предотвратить нападения учеников на школы? В настоящее время отсутствуют единые правила реагирования и выявления деструктивного поведения среди подростков. Целесообразно разработать федеральный порядок, который будет включать основные поведенческие маркеры, способы выявления и реагирования. Нужно внедрить такие правила не только для педагогов и психологов, но и для правоохранительных органов и родителей. Госдумой совместно с Росмолодежью и «Движением Первых» проводится последовательная работа по формированию позитивной социальной активности детей и подростков. Им нужно иметь перед глазами яркий пример хорошего человека, на которого можно равняться. Сегодня это ветераны СВО, — сказал Толмачев.

Он добавил, что, по данным исследований, на регулярной основе интернетом пользуются 96% российских подростков от 14 до 17 лет. Вместе с тем, по его словам, современное информационное пространство характеризуется значительным распространением деструктивного контента.

Ранее сообщалось, что в Челябинске подросток, напавший на учительницу и одноклассницу, пронес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Инцидент произошел в учебном заведении № 32. По данным источников, после содеянного ученик выпал из окна с четвертого этажа и получил травмы.

Александр Толмачев
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин дал старт строительству центра «Россия» в Москве
Прокатившийся на Ferrari по набережной блогер купит бойцам СВО машину
МОК принял радикальное решение по трансгендерам
Политолог ответил, чем грозят Зеленскому обвинения Трампа
«Деньги копеечные»: Путин обратился с призывом к бизнесу
В СК раскрыли число уголовных дел по вторжению ВСУ в Курскую область
Три человека стали жертвами атаки на жилой дом в Иране
Раскрыто, почему напавшего на школу челябинца с детства водили по врачам
В НАТО отчитались о резком наращивании расходов на оборону
Стала известна причина смерти актера из «Мы из джаза»
Путин, изменения во внешности, болезнь легких: как живет Михаил Ефремов
Американист назвал условие для начала реального наступления США на Иран
Раскрыто, почему Трамп снова обвинил Киев во вмешательстве в выборы в США
Стоматолог назвал три главных достижения в лечении зубов
«Там что-то спрятал»: Путин рассмешил зал на съезде РСПП
Петербуржцу вынесли приговор за поджог жены в ходе ссоры
Адвокат рассказал, можно ли установить клумбу во дворе жилого дома
Путин призвал повышать доступность кредитов для финансирования компаний
Путин объяснил, чего стоит отказ от суверенитета в современном мире
Шохин раскрыл, как ограничения интернета повлияли на российский бизнес
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

