Meta создает ИИ-двойника Цукерберга

Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) разрабатывает ИИ-аватар Марка Цукерберга, который будет общаться с сотрудниками и давать указания от лица руководства, пишет The Financial Times. Проект официально не анонсирован, но разработка уже ведется, а сам основатель компании принимает активное участие в тестировании модели.

ИИ-аватар обучают на основе публичных выступлений Цукерберга, данных о его манерах и стратегических размышлениях о будущем корпорации. Ожидается, что фотореалистичная модель сможет давать обратную связь внутри компании, доносить решения руководства и давать рекомендации без прямого участия главы.

Если проект окажется успешным, ИИ-руководители могут стать новым форматом корпоративного управления. Однако, несмотря на ускорение коммуникации, как отмечает издание, остаются этические вопросы и сомнения в том, что искусственный интеллект всегда сможет корректно доносить информацию.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам разработать национальный план внедрения ИИ. На совещании по развитию технологий он подчеркнул, что к 2030 году искусственный интеллект должен охватить ключевые отрасли, а регулирование не должно тормозить прогресс.