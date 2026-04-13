Рособрнадзор принял важное решение о переносе дат ЕГЭ

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) будут начинаться не ранее 1 июня, сообщил глава Рособрнадзора Анзон Музаев. По его словам, это позволит школам четко распланировать проведение выпускных мероприятий.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что школьную программу привели в полное соответствие с требованиями ЕГЭ. Эксперт ведомства Максим Костенко считает, что это позволит исключить «сюрпризы» на экзаменах и снизит уровень тревожности у выпускников.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко дал совет выбирающим вуз школьникам. По его словам, перед поступлением необходимо проверить образовательное учреждение на предмет наличия действующей лицензии. Также профориентационные тесты могут помочь выбрать подходящее направление для обучения.

До этого заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский заявил, что курсы «Философия», «История России» и «Основы российской государственности» будут обязательными для всех студентов. По его словам, эти предметы станут частью социально-гуманитарного ядра новой образовательной модели.