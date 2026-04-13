В Госдуме напомнили о повышении выплат для миллионов россиян Депутат Бессараб: индексация социальных пенсий затронула 4 млн граждан

Повышение социальных пенсий затронула 4 млн граждан, включая тех, кто по каким-то причинам не смог сформировать условия для получения страховой пенсии, а также потерявших кормильца и инвалидов, заявила в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что данные выплаты были проиндексированы с 1 апреля.

С 1 апреля повышены пенсии для получателей социальных пенсий — их в России более 4 миллионов. Социальная пенсия — это, по сути, обязательное государственное социальное обеспечение. Оно предоставляется гражданам, которые по каким-то причинам не приобрели право на страховую пенсию, а также тем, кто потерял кормильца или является инвалидом, — сказала Бессараб.

Индексация этой категории пенсий проводится ежегодно с 1 апреля, добавила она.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что индексация пенсий в мае не предусмотрена, однако ряд категорий граждан могут рассчитывать на перерасчет в сторону увеличения.

В первую очередь это касается бывших членов летных экипажей авиации и работников угольной промышленности — для них это будет второй ежемесячный пересчет надбавки в этом году (всего их четыре). Размер доплаты зависит от зарплаты и продолжительности специального стажа.