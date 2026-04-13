13 апреля 2026 в 15:00

В Госдуме напомнили о повышении выплат для миллионов россиян

Депутат Бессараб: индексация социальных пенсий затронула 4 млн граждан

Повышение социальных пенсий затронула 4 млн граждан, включая тех, кто по каким-то причинам не смог сформировать условия для получения страховой пенсии, а также потерявших кормильца и инвалидов, заявила в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что данные выплаты были проиндексированы с 1 апреля.

С 1 апреля повышены пенсии для получателей социальных пенсий — их в России более 4 миллионов. Социальная пенсия — это, по сути, обязательное государственное социальное обеспечение. Оно предоставляется гражданам, которые по каким-то причинам не приобрели право на страховую пенсию, а также тем, кто потерял кормильца или является инвалидом, — сказала Бессараб.

Индексация этой категории пенсий проводится ежегодно с 1 апреля, добавила она.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что индексация пенсий в мае не предусмотрена, однако ряд категорий граждан могут рассчитывать на перерасчет в сторону увеличения.

В первую очередь это касается бывших членов летных экипажей авиации и работников угольной промышленности — для них это будет второй ежемесячный пересчет надбавки в этом году (всего их четыре). Размер доплаты зависит от зарплаты и продолжительности специального стажа.

Взрослых российских пловцов допустили до соревнований с флагом и гимном
Появилась новая версия исчезновения героя СВО
Экс-сенатору потребовали срок по делу о покушении на убийство
«Дальше некуда»: Песков оценил дальнейшее ухудшение отношений России с ЕС
Давление украинцев, позорные санкции, отказ Винер: как живет Алина Кабаева
Стало известно, почему некоторые люди так любят читать страшные новости
Песков поставил точку в вопросе о поздравлении Мадьяра с победой в Венгрии
Захарова высказалась о попытках Запада отрицать геноцид советского народа
Meta создает ИИ-двойника Цукерберга
Адвокат ответил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке
Силы ПВО предотвратили налет БПЛА на российский регион
В Госдуме напомнили о повышении выплат для миллионов россиян
ВС России ликвидировали высокопоставленного офицера Госпогранслужбы Украины
Россиян предупредили о расслоении рынка вакансий
Омичам рассказали, грозит ли региону затопление
Пропавшего неделю назад журналиста нашли мертвым в реке
Раскрыта новая цель Израиля после Ирана
Родителям дали советы, как эффективно уберечь детей от клещей
«Сыграл на опережение»: Пашинян решил судьбу венгров в поздравлении Мадьяру
Путин назначил ответственных за устранения последствий паводка
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

