Россиян предупредили о расслоении рынка вакансий

В ближайшие года российский рынок труда ждет жесткое расслоение, заявила NEWS.ru замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец. По ее словам, линейный персонал продолжат переманивать деньгами, а вот уникальных специалистов работодателям придется завоевывать смыслами.

Роль проджект-менеджера как контролера и процессора трансформируется — функции специалиста успешно закрывают CRM-системы и ИИ. Однако человек останется незаменим как вдохновитель и мотиватор. Многие не хотят делать просто работу, они хотят быть частью чего-то большего. Как в известной присказке — можно просто таскать камни, а можно строить храм. Если вы покажете сотрудникам, что они строят храм, то вне зависимости от их возраста вы сможете заполучить лучших, — сказала Аблец.

По оценке эксперта, рынок труда расслаивается на три сегмента. В массовых линейных профессиях — классический кадровый голод, где переманивают лишь размером оклада. На высокооплачиваемых позициях с уникальными требованиями — переизбыток желающих, но дефицит реальных компетенций. А третья категория, по ее словам, это абсолютно уникальные кадры — уже диктует условия: для них важнее миссия и личное отношение к делу, чем материальные бонусы.

Эксперт подчеркнула, что в ближайшие три года нормой станет «портфельная занятость» — например, бухгалтер или юрист ведет проекты сразу нескольких, даже конкурирующих компаний. Это вынудит работодателей пересматривать регламенты и усиливать защиту данных.

Аблец также отметила, что автоматизация найма с помощью нейросетей — уже не гипотетическая угроза, а реальность многих компаний. Однако это не снимает ответственности с руководства: ошибка в алгоритме отбора приведет к приему не тех специалистов, поэтому качество заложенных в ИИ критериев становится критически важным.

