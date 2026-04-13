13 апреля 2026 в 15:29

Появились новые данные о российских сотрудниках на атакованной АЭС «Бушер»

Лихачев: 108 российских сотрудников АЭС «Бушер» покинут станцию в рамках ротации

АЭС «Бушер» АЭС «Бушер» Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Не менее 108 сотрудников АЭС «Бушер» покинут станцию в рамках ротации, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, на объекте остаются 20 человек, передает ТАСС.

Сегодня в 08:00 мы начали финальную ротацию на станции «Бушер». 108 человек сейчас двигаются в сторону Исфахана, идет все по плану. На станции остались 20 человек, — сказал Лихачев.

Глава госкорпорации уточнил, что на станции остались руководитель филиала, его заместители, представители блока безопасности и инженерно-технические сотрудники. Он подчеркнул, что они следят за сохранностью оборудования и обеспечивают неприкосновенность инфраструктуры, включая жилой городок.

Ранее Лихачев сообщал, что часть сотрудников Росатома готова остаться в Иране и продолжить нести службу на АЭС «Бушер». Он отметил, что важно не допустить боевых действий на территории действующего реактора.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем сообщила, что Россия делает все возможное, чтобы обратить внимание мирового сообщества на стремительное приближение ситуации вокруг АЭС «Бушер» к опасной черте. По словам дипломата, избежать катастрофы еще можно, но для этого необходимо полностью прекратить атаки на объект.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

