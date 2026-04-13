Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 15:25

В Госдуме напомнили о грядущем повышении пенсий одной категории граждан

Депутат Бессараб: пенсии военных и силовиков проиндексируют с 1 октября на 4%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 октября 2026 года пенсии бывших военнослужащих и сотрудников силового блока будут повышены за счет увеличения денежного довольствия на 4%, рассказала в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, предполагаемое повышение позволит увеличить реальное содержание пенсионеров.

С 1 октября пенсии повысятся для пенсионеров — бывших военнослужащих и бывших сотрудников силового блока. Здесь произойдет увеличение денежного довольствия на 4%, и, таким образом, в реальном выражении выплата увеличится, — сказала Бессараб.

Ранее генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк указал, что россияне могут сформировать дополнительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС). По его словам, граждане со средним доходом могут накопить минимум 1 млн рублей, ежемесячно откладывая всего 2–3 тыс. рублей.

Накопления в ПДС растут за счет инвестиционного дохода от фонда и государственной поддержки. Так, при зарплате до 80 тыс. рублей государство удваивает взносы, при доходе от 80 до 150 тыс. добавляет 50%, свыше 150 тысяч — 25%.

Экономика
Госдума
Светлана Бессараб
пенсии
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мадьяр обозначил позицию Венгрии по предоставлению Украине кредита от ЕС
Лидер «Тисы» ответил на вопрос о планах Венгрии на российскую нефть
Адвокат ответил, при каком условии Чекалину могут смягчить приговор
Экономист раскрыл неочевидную причину привязки ИНН к переводам через СБП
В Госдуме назвали огромный минус победы партии Мадьяра в Венгрии
Москалькова рассказала о судьбе беженцев с Украины
«Я плакала»: синхронистка о допуске спортсменов под флагом России
Захарова раскрыла причину дорогой электроэнергии в Европе
«Варварский удар»: дрон-камикадзе ВСУ выбрал своей целью медсестру
Глава «Тисы» назвал угрозу энергоснабжению Венгрии
Стилист перечислила лучшие аксессуары для женщин всех возрастов
Политолог ответил, какие страны Европы втянутся в бои за Ормузский пролив
Офицер ВСУ в аду, Киев купается в сатанизме: новости СВО на вечер 13 апреля
Макрон анонсировал конференцию по Ормузскому проливу
Медсестра пострадала во время атаки ВСУ на Брянскую область
Востоковед раскрыл, почему страны Залива отказались от помощи Киева с БПЛА
«Здравый смысл победил»: в ГД оценили допуск российских пловцов под флагом
«Ничего не боится»: стала известна судьба кота, которого освятили на Пасху
В Петербурге ребенка нашли с чужим пьяным мужчиной в квартире
Популярная закуска рекордно взлетела в цене из-за войны в Иране
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.