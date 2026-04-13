В Госдуме напомнили о грядущем повышении пенсий одной категории граждан Депутат Бессараб: пенсии военных и силовиков проиндексируют с 1 октября на 4%

С 1 октября 2026 года пенсии бывших военнослужащих и сотрудников силового блока будут повышены за счет увеличения денежного довольствия на 4%, рассказала в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, предполагаемое повышение позволит увеличить реальное содержание пенсионеров.

С 1 октября пенсии повысятся для пенсионеров — бывших военнослужащих и бывших сотрудников силового блока. Здесь произойдет увеличение денежного довольствия на 4%, и, таким образом, в реальном выражении выплата увеличится, — сказала Бессараб.

Ранее генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк указал, что россияне могут сформировать дополнительную пенсию с помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС). По его словам, граждане со средним доходом могут накопить минимум 1 млн рублей, ежемесячно откладывая всего 2–3 тыс. рублей.

Накопления в ПДС растут за счет инвестиционного дохода от фонда и государственной поддержки. Так, при зарплате до 80 тыс. рублей государство удваивает взносы, при доходе от 80 до 150 тыс. добавляет 50%, свыше 150 тысяч — 25%.