Силы ПВО предотвратили налет БПЛА на российский регион Богомаз: силы ПВО сбили три беспилотника над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате налета нет. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы, — написал Богомаз.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 33 украинских дронов над шестью российскими регионами за ночь. Средства ПВО перехватили и поразили цели в Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областях и в Крыму.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов сообщил о создании в России новых средств РЭБ для борьбы с беспилотниками ВСУ на основе искусственного интеллекта. По его словам, российские военные получили электронные платы сбитых дронов, что позволит найти эффективные способы нарушения их навигации и сбоя курса.