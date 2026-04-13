Силы ПВО предотвратили налет БПЛА на российский регион

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате налета нет. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы, — написал Богомаз.
Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 33 украинских дронов над шестью российскими регионами за ночь. Средства ПВО перехватили и поразили цели в Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областях и в Крыму.
До этого военный эксперт Юрий Кнутов сообщил о создании в России новых средств РЭБ для борьбы с беспилотниками ВСУ на основе искусственного интеллекта. По его словам, российские военные получили электронные платы сбитых дронов, что позволит найти эффективные способы нарушения их навигации и сбоя курса.