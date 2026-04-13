13 апреля 2026 в 15:00

Силы ПВО предотвратили налет БПЛА на российский регион

Богомаз: силы ПВО сбили три беспилотника над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате налета нет. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожены три вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы, — написал Богомаз.

Ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 33 украинских дронов над шестью российскими регионами за ночь. Средства ПВО перехватили и поразили цели в Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областях и в Крыму.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов сообщил о создании в России новых средств РЭБ для борьбы с беспилотниками ВСУ на основе искусственного интеллекта. По его словам, российские военные получили электронные платы сбитых дронов, что позволит найти эффективные способы нарушения их навигации и сбоя курса.

Регионы
Брянская область
Александр Богомаз
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме напомнили о грядущем повышении пенсий одной категории граждан
Взрослых российских пловцов допустили до соревнований с флагом и гимном
Появилась новая версия исчезновения героя СВО
Экс-сенатору потребовали срок по делу о покушении на убийство
«Дальше некуда»: Песков оценил дальнейшее ухудшение отношений России с ЕС
Давление украинцев, позорные санкции, отказ Винер: как живет Алина Кабаева
Стало известно, почему некоторые люди так любят читать страшные новости
Песков поставил точку в вопросе о поздравлении Мадьяра с победой в Венгрии
Захарова высказалась о попытках Запада отрицать геноцид советского народа
Meta создает ИИ-двойника Цукерберга
Адвокат ответил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке
Силы ПВО предотвратили налет БПЛА на российский регион
В Госдуме напомнили о повышении выплат для миллионов россиян
ВС России ликвидировали высокопоставленного офицера Госпогранслужбы Украины
Россиян предупредили о расслоении рынка вакансий
Омичам рассказали, грозит ли региону затопление
Пропавшего неделю назад журналиста нашли мертвым в реке
Раскрыта новая цель Израиля после Ирана
Родителям дали советы, как эффективно уберечь детей от клещей
«Сыграл на опережение»: Пашинян решил судьбу венгров в поздравлении Мадьяру
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

