Поезд столкнулся с автомобилем в Брянской области МЧС: один человек пострадал при столкновении поезда с машиной в Брянской области

Один человек пострадал при столкновении пригородного поезда с машиной в Брянской области, сообщила пресс-служба МЧС России в MAX. Инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде вблизи населенного пункта Козорезовка.

В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и пригородного поезда, — говорится в сообщении.

