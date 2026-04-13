Раскрыто, пойдут ли США на высадку войск в Иране после провала переговоров

Американские десантники подвергнутся ракетному обстрелу в случае высадки в Иране с целью проведения наземной операции, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Однако, по его словам, сейчас у США нет ресурсов для совершения такого радикального шага.

Нас беспокоит тот факт, что вдруг все-таки [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) решится на более активные действия [в отношении Ирана] — наземную операцию. А наземная операция — это только острова. А острова — это ловушка, потому что, если туда высадится десант, его могут полностью накрыть ракетным ударом. Так что здесь тоже нелегко выполнить военно-технические замыслы, о которых так просто можно говорить политикам с трибуны, не неся за это ответственность. Так что мы находимся в режиме мониторинга, но каких-то активных действий я сегодня прогнозировать не решаюсь. Потому что нет сейчас сил ни у Ирана, ни у США — тенденции для активизации такого уровня боевых действий, которые шли с 28 февраля, — поделился Кошкин.

Он заметил, что сейчас часто обсуждают возможность удара США тактическим ядерным оружием, но это не решит проблему с Ираном. По словам политолога, если Трамп действительно хочет подтвердить свои слова о намерениях стереть их страну с лица земли, ему следует использовать стратегическое оружие, однако этот шаг может привести к мировой войне.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном не был подписан в Исламабаде из-за позиции американской стороны. По его словам, в последний момент иранские участники переговоров столкнулись с сопротивлением со стороны США.