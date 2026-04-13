Жители Братска пожаловались губернатору на бездомных собак

В Братске местные жители пожаловались губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву на бездомных собак, сообщает Angarsky. По заявлениям жителей, нападения участились.

Много случаев нападения на детей, взрослых, — рассказала местная жительница.

В администрации города ответили, что решают проблему в рамках закона, и рассказали, что сейчас собак чипируют после отлова, а позже выпустят обратно на улицы. По словам властей, после этого повторный отлов животных запрещен.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области трехлетняя девочка, сбежавшая из детского сада, стала жертвой нападения бродячих собак. По факту ненадлежащего присмотра за ребенком в детском саду возбуждено уголовное дело — девочка смогла покинуть территорию через открытую калитку.