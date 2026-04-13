13 апреля 2026 в 16:24

Жители Братска пожаловались губернатору на бездомных собак

В Братске местные жители пожаловались губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву на бездомных собак, сообщает Angarsky. По заявлениям жителей, нападения участились.

Много случаев нападения на детей, взрослых, — рассказала местная жительница.

В администрации города ответили, что решают проблему в рамках закона, и рассказали, что сейчас собак чипируют после отлова, а позже выпустят обратно на улицы. По словам властей, после этого повторный отлов животных запрещен.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области трехлетняя девочка, сбежавшая из детского сада, стала жертвой нападения бродячих собак. По факту ненадлежащего присмотра за ребенком в детском саду возбуждено уголовное дело — девочка смогла покинуть территорию через открытую калитку.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае раскрыли значение звонка Путина президенту Ирана
Мадьяр обозначил позицию Венгрии по предоставлению Украине кредита от ЕС
Лидер «Тисы» ответил на вопрос о планах Венгрии на российскую нефть
Адвокат ответил, при каком условии Чекалину могут смягчить приговор
Экономист раскрыл неочевидную причину привязки ИНН к переводам через СБП
В Госдуме назвали огромный минус победы партии Мадьяра в Венгрии
Москалькова рассказала о судьбе беженцев с Украины
«Я плакала»: синхронистка о допуске спортсменов под флагом России
Захарова раскрыла причину дорогой электроэнергии в Европе
«Варварский удар»: дрон-камикадзе ВСУ выбрал своей целью медсестру
Глава «Тисы» назвал угрозу энергоснабжению Венгрии
Стилист перечислила лучшие аксессуары для женщин всех возрастов
Политолог ответил, какие страны Европы втянутся в бои за Ормузский пролив
Офицер ВСУ в аду, Киев купается в сатанизме: новости СВО на вечер 13 апреля
«Строго оборонительная миссия»: Макрон сделал заявление о ситуации в Ормузе
Медсестра пострадала во время атаки ВСУ на Брянскую область
Востоковед раскрыл, почему страны Залива отказались от помощи Киева с БПЛА
«Здравый смысл победил»: в ГД оценили допуск российских пловцов под флагом
«Ничего не боится»: стала известна судьба кота, которого освятили на Пасху
В Петербурге ребенка нашли с чужим пьяным мужчиной в квартире
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

