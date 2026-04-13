13 апреля 2026 в 17:00

Площадь пожара в здании XIX века в центре Петербурга выросла в шесть раз

Площадь пожара на чердаке доходного дома в Петербурге выросла до 600 кв. метров

Фото: МЧС России
Площадь пожара в доходном доме банкира Блокка на Невском проспекте в Санкт-Петербурге выросла с 100 до 600 квадратных метров, сообщила пресс-служба городского управления МЧС в своем канале на платформе MAX. В шестиэтажном жилом доме размером 30х40 метров горит чердак.

По уточненной информации, в шестиэтажном жилом здании размером 30х40 метров происходит горение чердака на площади 600 кв. метров, — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило оперативным службам в 14:56 мск. Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. В ликвидации задействованы 10 единиц техники и 45 человек личного состава. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в Санкт-Петербурге во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина. Инцидент произошел на проспекте Мечникова. Загорелась комната площадью 10 квадратных метров в трехкомнатной квартире. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали 20 человек, но одного из них спасти не удалось.

До этого пожар произошел в торговом центре «Оазис Плаза» в Нягани. В пресс-службе МЧС ХМАО сообщили, что возгорание возникло в одном из вещевых магазинов на втором этаже, никто не пострадал.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

