Площадь пожара в здании XIX века в центре Петербурга выросла в шесть раз

Площадь пожара в доходном доме банкира Блокка на Невском проспекте в Санкт-Петербурге выросла с 100 до 600 квадратных метров, сообщила пресс-служба городского управления МЧС в своем канале на платформе MAX. В шестиэтажном жилом доме размером 30х40 метров горит чердак.

По уточненной информации, в шестиэтажном жилом здании размером 30х40 метров происходит горение чердака на площади 600 кв. метров, — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило оперативным службам в 14:56 мск. Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. В ликвидации задействованы 10 единиц техники и 45 человек личного состава. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в Санкт-Петербурге во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина. Инцидент произошел на проспекте Мечникова. Загорелась комната площадью 10 квадратных метров в трехкомнатной квартире. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали 20 человек, но одного из них спасти не удалось.

До этого пожар произошел в торговом центре «Оазис Плаза» в Нягани. В пресс-службе МЧС ХМАО сообщили, что возгорание возникло в одном из вещевых магазинов на втором этаже, никто не пострадал.