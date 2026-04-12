В Петербурге во время пожара в многоэтажке погиб мужчина

В Петербурге во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина, со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает телеканал 78.ru. По информации журналистов, инцидент произошел на проспекте Мечникова.

Загорелась комната площадью в 10 квадратных метров в трехкомнатной квартире. Огонь быстро распространился. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали 20 человек, но одного из них спасти не удалось.

Также пожар произошел в торговом центре «Оазис Плаза» в Нягани. В пресс-службе МЧС ХМАО сообщили, что возгорание возникло в одном из вещевых магазинов на втором этаже, никто не пострадал. Пожарные ликвидировали очаг на площади четырех квадратных метров. К тушению привлекались 23 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

Ранее в Калининграде произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли три человека. Сотрудники МЧС России спасли 37 человек, в том числе двух детей. Огонь охватил общий коридор на втором этаже и квартиру на четвертом этаже. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.