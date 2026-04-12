Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 10:35

В Петербурге во время пожара в многоэтажке погиб мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Петербурге во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина, со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает телеканал 78.ru. По информации журналистов, инцидент произошел на проспекте Мечникова.

Загорелась комната площадью в 10 квадратных метров в трехкомнатной квартире. Огонь быстро распространился. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали 20 человек, но одного из них спасти не удалось.

Также пожар произошел в торговом центре «Оазис Плаза» в Нягани. В пресс-службе МЧС ХМАО сообщили, что возгорание возникло в одном из вещевых магазинов на втором этаже, никто не пострадал. Пожарные ликвидировали очаг на площади четырех квадратных метров. К тушению привлекались 23 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

Ранее в Калининграде произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли три человека. Сотрудники МЧС России спасли 37 человек, в том числе двух детей. Огонь охватил общий коридор на втором этаже и квартиру на четвертом этаже. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.

Регионы
Санкт-Петербург
пожары
смерти
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.