В Петербурге загорелось историческое здание XIX века

Пожар охватил доходный дом банкира Блокка, расположенный на Невском проспекте в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления МЧС в своем канале на платформе MAX. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, огонь мог вспыхнуть на чердаке здания.

13 апреля в 14:56 поступило сообщение о пожаре по адресу Центральный район, Невский проспект, дом 65. В шестиэтажном жилом здании, размером 30х40 метров, происходит горение чердака на площади 100 кв. метров, — говорится в сообщении.

Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. В ликвидации возгорания задействованы четыре единицы техники и 19 человек личного состава. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в Санкт-Петербурге во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина. Инцидент произошел на проспекте Мечникова. Загорелась комната площадью 10 квадратных метров в трехкомнатной квартире. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали 20 человек, но одного из них спасти не удалось.

До этого пожар произошел в торговом центре «Оазис Плаза» в Нягани. В пресс-службе МЧС ХМАО сообщили, что возгорание возникло в одном из вещевых магазинов на втором этаже, никто не пострадал.