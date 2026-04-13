Адвокат Лерчек раскрыл, с кем останутся ее дети Адвокат Третьяков: дети Чекалиных останутся с Лерчек

Дети блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных будут жить с матерью, заявил адвокат Константин Третьяков. Он подчеркнул, что ситуация тяжелая, поскольку Артем Чекалин осужден на семь лет, передает корреспондент NEWS.ru.

Ситуация очень тяжелая. Пока дети будут жить с Валерией, — сказал Третьяков.

13 апреля Гагаринский суд Москвы вынес приговор Чекалину, назначив ему семь лет колонии и штраф в размере 194,5 млн рублей. Прокуратура требовала для него семь с половиной лет.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что Чекалин сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении в 2029 году. По его словам, для этого необходимо дождаться истечения как минимум половины назначенного судом срока. Он подчеркнул, что точная дата будет зависеть от того, как в приговоре и последующей справке учреждения произведут расчет зачета, а также оставят ли Чекалина под домашним арестом до вступления приговора в силу.

До этого Чекалин поделился, что сказал детям о возможном невозвращении из суда, и они расплакались. Кроме того, его бывшая супруга Лерчек не явилась на оглашение приговора, хотя ранее просила суд о милосердии к отцу своих детей.