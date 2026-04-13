Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 17:45

Адвокат Лерчек раскрыл, с кем останутся ее дети

Адвокат Третьяков: дети Чекалиных останутся с Лерчек

Константин Третьяков Константин Третьяков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дети блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных будут жить с матерью, заявил адвокат Константин Третьяков. Он подчеркнул, что ситуация тяжелая, поскольку Артем Чекалин осужден на семь лет, передает корреспондент NEWS.ru.

Ситуация очень тяжелая. Пока дети будут жить с Валерией, — сказал Третьяков.

13 апреля Гагаринский суд Москвы вынес приговор Чекалину, назначив ему семь лет колонии и штраф в размере 194,5 млн рублей. Прокуратура требовала для него семь с половиной лет.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что Чекалин сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении в 2029 году. По его словам, для этого необходимо дождаться истечения как минимум половины назначенного судом срока. Он подчеркнул, что точная дата будет зависеть от того, как в приговоре и последующей справке учреждения произведут расчет зачета, а также оставят ли Чекалина под домашним арестом до вступления приговора в силу.

До этого Чекалин поделился, что сказал детям о возможном невозвращении из суда, и они расплакались. Кроме того, его бывшая супруга Лерчек не явилась на оглашение приговора, хотя ранее просила суд о милосердии к отцу своих детей.

Общество
Лерчек
Артем Чекалин
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.