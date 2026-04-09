Депутат из Ангарска потребовала открытости при строительстве ТКО

Депутат Думы Ангарского городского округа Юлия Цымбалюк поддержала идею открытости процесса строительства экокластера по работе с ТКО, сообщает Angarsky. Она отметила, что прозрачность процесса должна быть подтверждена конкретными шагами.

Именно своим депутатам жители будут задавать вопросы в первую очередь, и именно депутаты от лица своих избирателей должны формировать общественную точку зрения по вопросу строительства и эксплуатации данного объекта, — заявила Юлия Цымбалюк.

Депутат предложила опубликовать проект на открытой платформе, чтобы все желающие могли с ним ознакомиться. Также она призвала включить в состав Общественного наблюдательного совета муниципальных депутатов.

Ранее сообщалось, что в Ангарске запланировали открытие одного из самых современных технологических центров по обращению с отходами в России. Строительство первой очереди должны начать в апреле.