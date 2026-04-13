Армению захлестнули митинги

Массовые протесты начались в Армении за два месяца до парламентских выборов на фоне роста политической напряженности, сообщает Telegram-канал Baza. Оппозиционные силы заявили о консолидации, тогда как действующая власть во главе с Николом Пашиняном делает упор на поддержку силовых структур.

В минувшие выходные в Ереване прошла одна из самых крупных акций за последнее время. Около 40 тысяч человек приняли участие в шествии и собрались на митинг, организованный партией «Сильная Армения» и объединением оппозиционных сил. К участникам мероприятия по видеосвязи обратился лидер движения и кандидат на пост премьер-министра Самвел Карапетян. Политик в настоящее время находится под следствием.

Карапетян выступил за восстановление отношений с Россией, проведение экономических реформ и урегулирование религиозного конфликта. Противостояние между властями и Армянской апостольской церковью остается одним из ключевых факторов нестабильности как внутри страны, так и за ее пределами. Попытки усилить контроль над церковью вызывают резкую реакцию в обществе.

Ранее сообщалось, что между президентом России Владимиром Путиным и Пашиняном прошел жесткий разговор за закрытыми дверями в Кремле 1 апреля. В Москве пришли к выводу, что по итогам встречи не удалось добиться договоренностей с армянским руководством.