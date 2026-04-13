13 апреля 2026 в 17:50

Трамп направил грозный сигнал Ирану на фоне блокады Ормузского пролива

Трамп: США уничтожат корабли Ирана, которые приблизятся к зоне блокады в Ормузе

Дональд Трамп
США уничтожат иранские корабли, которые приблизятся к зоне блокады в Ормузском проливе, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что иранский военно-морской флот уже лежит на дне моря — по его словам, полностью уничтожены 158 кораблей. Однако у Исламской Республики остались ударные катера, добавил он.

Предупреждаю: если любой из этих [иранских] катеров приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен с использованием той же системы уничтожения, которую мы используем против наркоторговцев на лодках в море. Это быстро и жестоко, — написал Трамп.

Ранее Трамп объявил, что США будут останавливать все корабли, пытающиеся пройти через Ормузский пролив. По его словам, стратегически важный водный путь будет закрыт в ближайшем будущем.

До этого сообщалось, что Трамп может устроить морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров. По словам аналитиков, соответствующий шаг рассматривается как альтернатива масштабной операции и способ ограничить ключевые источники доходов страны. Один из сценариев — частичная блокада с досмотром и задержанием танкеров, прежде всего в районе Ормузского пролива, под предлогом контроля за соблюдением санкций.

США
Дональд Трамп
Иран
Ормузский пролив
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

