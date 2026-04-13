Военэксперт раскрыл, что стоит за планами ВСУ сбивать «Орешник» в космосе

НАТО переходит к конфронтации с Россией в космосе, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. Так он прокомментировал слова члена комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского о намерении Киева разработать оружие, способное нейтрализовать российский ракетный комплекс «Орешник». По словам Артамонова, у Украины нет для этого собственных космических сил и технологий.

Для того, чтобы что-то перехватывать в космосе, надо сначала обладать космическими силами. Странно слышать заявления Киева о разработке «убийцы» «Орешника». Даже украинские беспилотники целиком производятся исключительно из зарубежных частей. Давайте сравним БПЛА и космические системы. Это приблизительно то же самое, если бы Украина собралась атаковать наши суда в Арктике. У Киева ничего нет. Что касается данного заявления, я трактую это так: НАТО переходит на более высокий уровень конфронтации с Россией и намерено заниматься ей в космосе. Параллельно есть и второе прочтение: даже если пытливый киевский ум не дошел до создания ракет из ничего, возможно, ВСУ будут поставлены натовские системы, — сказал Артамонов.

Он не исключил, что украинская армия может быть обеспечена аналогами российских ЗРК С-500 «Прометей». По его словам, установка может работать по низким орбитам и считается космическим средством ПВО.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина почти не имеет шансов разработать оружие, способное нейтрализовать российский ракетный комплекс «Орешник». По его словам, Киев лишился всех наработок в сфере противоракетной обороны.