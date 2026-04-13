13 апреля 2026 в 14:18

Военэксперт оценил шансы Украины создать «убийцу» российского «Орешника»

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Украина почти не имеет шансов разработать оружие, способное нейтрализовать российский ракетный комплекс «Орешник», заявил NEWS.ru историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал слова члена комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского о намерении Киева создать подобную систему. По словам военного эксперта, Украина лишилась всех наработок в сфере противоракетной обороны.

Речь идет о комплексе американской противоракетной обороны на уровне «Иджис» либо THAAD. Это очень сложная система, у европейцев такого нет. Есть подобное у Израиля — это комплекс Arrow-3. Поэтому, если говорить об Украине, она может либо взять эти технологии у США, либо у израильтян. Американцы вряд ли сейчас будут передавать Киеву подобного рода технологии, а вот Израиль теоретически может. Но у украинцев нет даже каких-то примерных наработок в этой области. То есть все, что было раньше в советские времена, утрачено, а то, что существует на сегодняшний день, это все зарубежное, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что если Израиль передаст технологию Украине, разработка противоракетных систем займет не менее года. По словам военного эксперта, израильтяне уже продали две батареи Arrow-3 Германии. Однако, как отметил специалист, во время боевых действий на Ближнем Востоке этот комплекс показал себя крайне неэффективным против иранских гиперзвуковых ракет.

Мы можем говорить только о возможных вариантах THAAD, но их американцы никогда Украине не отдадут. Поэтому речь будет идти лишь о попытке что-то слепить по принципу лего из западных разработок под покровительством западных военных концернов. Противоракетные технологии — это суперсложные и дорогие технологии, и Украине это не по силам, — резюмировал Кнутов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ракетный комплекс «Орешник» предназначен для нанесения удара по коллективному Западу в нужный момент. По его словам, Россия располагает необходимыми средствами для проведения масштабных атак.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
