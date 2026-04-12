Кинолог разъяснил, можно ли угощать куличами собак

Главное правило безопасной Пасхи для владельцев животных — категорический запрет на угощение питомцев куличами, заявил РИА Новости глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он напомнил, что праздничная сдоба содержит опасные для собак сахар, дрожжи и изюм. Даже небольшое количество этих продуктов способно вызвать у четвероногого друга острое отравление или почечную недостаточность.

Каждый праздник приводит к всплеску обращений хозяев домашних животных в ветеринарную клинику. К сожалению, очень многие люди никак не хотят усвоить правило, что человек и собака — это разные виды, и еда нам положена разная, — пожаловался кинолог.

Особую угрозу представляют добавки в виде орехов, глазури и жирных молочных продуктов в творожной пасхе. Сахарная пудра и цукаты провоцируют брожение, а макадамия и мускатный орех являются для собак настоящим ядом. Специалисты подчеркивают, что желание побаловать любимца часто заканчиваются в ветеринарных клиниках.

Лечится даже панкреатит долго, тяжело и дорого, поэтому одна ошибка может вылиться в целую трагедию, — добавил Голубев.

Если хозяева хотят порадовать питомца, лучше выбрать для него безопасные лакомства. В качестве угощения можно дать немножко нежирного творога без сахара или натуральный йогурт без добавок.

Ранее Голубев заявил, что весной многие собаки перестают реагировать на команды в связи с гормональными качелями. По его словам, это время года животные используют для поиска партнера.