Кинолог разъяснил, можно ли угощать куличами собак

Кинолог Голубев предупредил об опасности пасхальных куличей для домашних собак

Главное правило безопасной Пасхи для владельцев животных — категорический запрет на угощение питомцев куличами, заявил РИА Новости глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он напомнил, что праздничная сдоба содержит опасные для собак сахар, дрожжи и изюм. Даже небольшое количество этих продуктов способно вызвать у четвероногого друга острое отравление или почечную недостаточность.

Каждый праздник приводит к всплеску обращений хозяев домашних животных в ветеринарную клинику. К сожалению, очень многие люди никак не хотят усвоить правило, что человек и собака — это разные виды, и еда нам положена разная, — пожаловался кинолог.

Особую угрозу представляют добавки в виде орехов, глазури и жирных молочных продуктов в творожной пасхе. Сахарная пудра и цукаты провоцируют брожение, а макадамия и мускатный орех являются для собак настоящим ядом. Специалисты подчеркивают, что желание побаловать любимца часто заканчиваются в ветеринарных клиниках.

Лечится даже панкреатит долго, тяжело и дорого, поэтому одна ошибка может вылиться в целую трагедию, — добавил Голубев.

Если хозяева хотят порадовать питомца, лучше выбрать для него безопасные лакомства. В качестве угощения можно дать немножко нежирного творога без сахара или натуральный йогурт без добавок.

Ранее Голубев заявил, что весной многие собаки перестают реагировать на команды в связи с гормональными качелями. По его словам, это время года животные используют для поиска партнера.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Японский зоопарк заговорил о минусах популярности макаки Панча
Несколько человек госпитализированы после ДТП с автобусом и фурой
ЦАХАЛ нанесла удар по Ливану перед началом переговоров
Несколько человек погибли в страшном ДТП с фурой
Стало известно, какая погода ждет Москву в начале недели
Кинолог разъяснил, можно ли угощать куличами собак
Появились подробности переговоров Ирана с США
ВСУ сорвали перемирие, героизм штурмовиков: новости СВО к утру 12 апреля
Аренда жилья в Москве: топ-10 районов с самыми дешевыми квартирами
«Фантазии больного террориста»: власти РФ оценили идею Зеленского с базами
Появилась информация о новом раунде переговоров США и Ирана
Парламентские выборы стартовали в Венгрии
В Госдуме рассказали об изменении срока передачи показаний счетчиков
«Это визит козла-провокатора»: Рогов о поездке Бориса Джонсона на Запорожье
Биография, тайный брак, слухи о зависимости: куда пропала Елена Корикова
Пакистан сделал заявление после провальных переговоров США и Ирана
Политолог из США развеял надежды Киева на получение американского оружия
В МИД Ирана указали на одну тревожную деталь в переговорах с США
МИД Ирана раскрыл подробности переговоров с США
Трампа уличили в демонстративном игнорировании переговоров с Ираном
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
