Кинолог назвал основные причины непослушания собаки весной

Весной многие собаки перестают реагировать на команды в связи с гормональными качелями, рассказал РИАМО кинолог Владимир Голубев. По его словам, это время года животные используют для поиска партнера. Кроме того, в межсезонье резко теплеет и изменяется окружающая среда, в том числе из-за таяния снега появляется больше разных запахов, а это отвлекающий фактор.

Весной часто меняется гормональный фон собак, а окружающая среда становится настоящим информационным взрывом. Именно это, а не вредность или глупость, в результате заставляет питомцев игнорировать даже самые знакомые команды, — отметил Голубев.

Помимо этого, на поведение питомцев влияет увеличение светового дня. Зимой у многих собак снижается активность, а весной наоборот энергия и эмоции питомцев могут зашкаливать, и какое-то время им попросту не до выполнения команд.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что собаки выражают эмоции с помощью ушей, глаз и рта. Он отметил, что из-за одомашнивания питомцы научились активно использовать мимику.