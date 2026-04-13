Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 17:50

Опубликованы кадры спасения попавших под лавину в Дагестане

Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры спасения женщины и семилетнего ребенка, которых завалило лавиной в Дагестане. Спасателям пришлось вытаскивать мать с мальчиком через узкое отверстие.

Снег, который полностью завалил дом, сотрудники экстренных служб сначала доставали руками. Отмечается, что у женщины зафиксированы множественные переломы, ее вместе с сыном госпитализировали.

Сообщение о сходе лавины в селе Шайтли поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Цунтинского района утром 13 апреля. Спасатели МЧС России незамедлительно выдвинулись к месту происшествия.

Ранее в горах Дагестана пропала семья из трех человек. Двое взрослых и ребенок 16 марта выехали из Махачкалы в сторону поселка Анди Ботлихского района. Во второй половине дня их видели на посту ДПС, но до пункта назначения они не добрались.

До этого на Камчатке экстремалы оказались в опасной ситуации из-за схода лавины в нескольких сантиметрах от них. Спортсмены катались у Вилючинского вулкана. Благодаря быстрой реакции всех присутствующих никто не получил травм.

Регионы
Россия
Дагестан
лавины
Опубликованы кадры спасения попавших под лавину в Дагестане
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.