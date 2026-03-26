26 марта 2026 в 09:47

Российские экстремалы чудом спаслись на Камчатке

Лавина чуть не накрыла российских экстремалов на Камчатке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На Камчатке экстремалы оказались в опасной ситуации из-за схода лавины в нескольких сантиметрах от них, передает Telegram-канал Amur Mash. Спортсмены катались у Вилючинского вулкана.

Благодаря быстрой реакции всех присутствующих никто не получил травм. Один из райдеров признался, что сначала не осознал, насколько близко сошла лавина.

Ранее в Италии лавина в долине Валь-Риданна унесла жизни двух горнолыжников. Еще одного пострадавшего экстренно эвакуировали вертолетом в австрийский Инсбрук для госпитализации. Инцидент произошел на высоте 2300 метров, где снежная масса накрыла 10 человек. В зоне бедствия развернули масштабную поисково-спасательную операцию.

До этого в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии сошла снежная лавина, повредив два кемпинга и один автомобиль. Сразу после инцидента спасатели отметили, что им понадобится время, чтобы определить общий объем сошедшей снега.

Также поступила информация, что на российском курорте сошла снежная масса и несколько человек оказались под завалом. Людей быстро извлекли, и медицинская помощь им не потребовалась.

Российские экстремалы чудом спаслись на Камчатке
