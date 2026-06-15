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15 июня 2026 в 17:38

«Радио Судного дня» передало третье за день сообщение

«Радио Судного дня» выпустило в эфир сообщение со словом «сломолунь»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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«Радио Судного дня» передало третье за день сообщение, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». На этот раз станция транслировала в эфир сигнал со словом «сломолунь». До этого «Жужжалка» передала слова «плица» и «карандаш».

В конце мая радиостанция УВБ-76 передала послание со словом «тяжомаис». Сообщение прозвучало в 15:22 по московскому времени. 28 мая в эфире радиостанции прозвучали слова «вигвам» и «оттягивание». 21 мая УВБ-76 вышла в эфир с несколькими сообщениями, где содержались слова «жестокаин», «ляповнук», «блиноспас», «вруновал», «капосук», «братошик» и «королевна».

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что УВБ-76 использует кодовые слова для проведения учений и проверки связи. По его словам, эти сигналы не несут угрозы, а являются частью плановой работы Вооруженных сил России

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