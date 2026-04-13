13 апреля 2026 в 17:27

Адвокат напавшего на учителя в Прикамье подала жалобу на арест

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Адвокат подростка, который напал на учительницу в Пермском крае, Елена Балуева подала апелляционную жалобу на решение об аресте подзащитного, передает ТАСС. Юрист выступает против нахождения несовершеннолетнего в СИЗО, предлагая заменить эту меру на домашний арест.

Апелляционная жалоба подана, — сказала адвокат.

Ранее сообщалось, что девятиклассник напал на своего классного руководителя утром 7 апреля на крыльце школы. Он нанес ей несколько ударов кухонным ножом. Адвокат Леонид Исаев выразил мнение, что 17-летнему школьнику грозит до 10 лет тюрьмы. По его словам, применение статьи 88 Уголовного кодекса РФ существенно смягчает верхнюю планку наказания для несовершеннолетних.

До этого стало известно, что задержанный молодой человек на допросе выдвинул обвинения в адрес педагога. Он утверждал, будто учительница подвергала его постоянному давлению и травле.

До этого одноклассники напавшего на учительницу в Пермском крае заявили, что неоднократно жаловались на его неадекватное поведение. Родители школьников также обращались в полицию.

