13 апреля 2026 в 17:32

«Он истерил»: Рогов рассказал о поведении Бориса Джонсона на передовой

Рогов: Джонсон истерил на передовой в Запорожье

Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
Во время съемок документального фильма «В зоне поражения» экс-премьер Великобритании Борис Джонсон истерил на передовой, заявил в беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, политик часто был пьян.

Если говорить о данной поездке, то это для Джонсона сверхсобытие, потому что даже при том, что его максимально подготовили, страха было много. По свидетельствам очевидцев, которые пересекались в тот момент с Джонсоном, он истерил, часто был в состоянии алкогольного опьянения, — сказал Рогов.

Люди не узнавали экс-премьера, несмотря на его медийность. Рогов описал экс-премьера как «лохматого дебошира» с многочисленной охраной.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что вина Бориса Джонсона в конфликте на Украине не забыта. По его словам, поездка политика в зону СВО многим напомнила, что он еще не ответил за то, что совершил. Дипломат подчеркнул, что именно бывший британский премьер в свое время призывал не прекращать боевые действия, сорвав плодотворные переговоры, которые могли привести хотя бы к промежуточным договоренностям.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

