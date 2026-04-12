12 апреля 2026 в 10:24

«На совести Джонсона»: Мирошник о роли экс-премьера в конфликте на Украине

Мирошник заявил, что вина Бориса Джонсона в конфликте на Украине не забыта

Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: Roberto Casimiro/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вина бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в конфликте на Украине не забыта, заявил ИС «Вести» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, его поездка в зону СВО многим напомнила, что он еще не ответил за то, что совершил.

Дипломат напомнил, что именно бывший британский премьер в свое время призывал не прекращать боевые действия, сорвав плодотворные переговоры, которые имели шансы привести хотя бы к промежуточным договоренностям.

Это лежит на совести Джонсона. Поэтому его возвращение к местам былых преступлений — это, знаете, с одной стороны, с его стороны, это цинизм, а с другой стороны, ну что, ну приехал, напомнил о том, что, ах да, мы тебя тоже еще не посадили, ты еще не ответил за то, что ты совершил, — отметил он.

Мирошник также обратил внимание на то, что многие украинцы, осознавая роль Джонсона в продолжении кровопролития, выражали негативное отношение к нему в комментариях в соцсетях.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит бывшего премьер-министра Британии на позиции ВСУ стал наглядной демонстрацией сил зла. По ее словам, ни один другой политик на его месте не смог бы лучше справиться с этой задачей.

Власть
Родион Мирошник
Борис Джонсон
Украина
СВО
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
