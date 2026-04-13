13 апреля 2026 в 17:22

Адвокат раскрыл, может ли Чекалин рассчитывать на отсрочку приговора

Адвокат Гуров: закон предусматривает отсрочку только для одиноких отцов

Артем Чекалин Артем Чекалин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Закон предусматривает отсрочку только для одиноких отцов, заявил адвокат бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина Сергей Гуров, комментируя приговор своему подзащитному. Как передает корреспондент NEWS.ru, он пожелал, чтобы Лерчек как можно быстрее выздоровела.

Закон у нас предусматривает отсрочку только для одиноких мужчин, отцов. Поэтому в данном конкретном случае пока говорить об этом не будем. Надеюсь, что, законных оснований для предоставления отсрочки не будет. Я хочу пожелать большого здоровья Валерии, чтобы она как можно быстрее выздоровела, — заявил он.

Ранее Чекалин поделился, что сказал детям о возможном невозвращении с суда, и они расплакались. Кроме того, его бывшая супруга Лерчек не явилась на оглашение приговора, хотя ранее просила суд о милосердии к отцу своих детей.

Ранее блогер Лерчек в видеообращении поблагодарила подписчиков за поддержку. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини сообщил, что она стойко борется с недугом в окружении семьи. Блогерша появилась перед камерой в парике.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
