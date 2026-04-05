«Обязательно буду жить»: онкобольная Лерчек вышла на связь Онкобольная Лерчек в парике поблагодарила поклонников за поддержку

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) обратилась к подписчикам со словами благодарности за поддержку, видео в соцсетях опубликовал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. На кадрах она предстала перед поклонниками в парике.

Всем спасибо за поддержку, я чувствую просто каждое слово. Всю свою энергию, которую вы отправляете. Я очень люблю эту жизнь и обязательно буду жить вашими молитвами, — сказала Лерчек.

Отец ее ребенка отметил, что блогерша находится в окружении семьи. По словам Сквиччиарини, им приходится нелегко, однако Чекалина стойко борется с недугом.

Ранее юрист Екатерина Гордон заявила, что попытка Лерчек открыть новый бизнес, несмотря на тяжелую болезнь, должна вызывать уважение, а не осуждение. Она напомнила, что блогер уже погасила долги перед ФНС.

До этого дизайнер Мария Погребняк поблагодарила Лерчек за честные рассказы о своей борьбе с раком. История Чекалиной мотивировала ее пройти полный чекап здоровья, во время которого врачи обнаружили у нее болезнь на ранней стадии.