Друг Лерчек раскрыл состояние блогерши

28 апреля 2026 в 11:47

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Друг блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), фотограф Георгий Камаев поделился информацией в соцсетях о ее текущем состоянии, сообщив, что в последнее время ей становится лучше. По его словам, Чекалина, несмотря на болезнь, остается активной и делает все, что может.

Я не знаю ни одного другого человека с таким уровнем энергии, поэтому, даже когда плохо и тяжело, она остается активной и пытается делать, что может. Слава Богу, сейчас состояние и самочувствие лучше, — написал Камаев.

Ранее возлюбленный Лерчек, хореограф Луис Сквиччиарини сообщил, что блогерше разрешили легкие физические нагрузки, плавание и танцы после сложного периода борьбы с онкологией. По его словам, девушка хочет своим примером показать, что жизнь с таким диагнозом возможна.

До этого Чекалина представила косметику под своим новым брендом. Девушка участвовала в промокампании, выйдя на фотосессию без парика, и во время записи видео разрыдалась. Блогерша призналась, что хочет, чтобы ее бренд продолжил жить, даже если ее не будет.

