Погребняк обратилась к Лерчек со словами благодарности Погребняк поблагодарила Лерчек за напоминание о важности регулярных чек-апов

Дизайнер Мария Погребняк в соцсетях выразила признательность блогерше Лерчек (Валерии Чекалиной), которая борется с раком желудка и проходит химиотерапию. Вдохновленная ее примером Погребняк пошла к врачам на чек-ап и заявила, что открытость Лерчек и рассказы о борьбе с раком стали ее «важной миссией» — она заставила окружающих задуматься о здоровье.

Погребняк призналась подписчикам, что обследование помогло ей начать своевременное лечение, а также сподвигло отправить на медпроверку маму, игнорировавшую тревожные симптомы. Мария искренне поблагодарила Валерию за то, что ее опыт теперь помогает другим.

Лер, спасибо тебе еще раз от всех женщин! Желаю скорейшего выздоровления, терпения и сил побороть болезнь, — написала Погребняк.

Ранее юрист Екатерина Гордон заявила, что попытка Лерчек открыть новый бизнес, несмотря на онкозаболевание в четвертой стадии развития, должна вызывать уважение, а не осуждение. В частности, правозащитница подчеркнула, что блогер полностью выполнила свои обязательства перед государством, выплатив все налоги.