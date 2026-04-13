Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии Дня Победы

Мошенники начали рассылать сообщения о выплатах в преддверии Дня Победы, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Основной целью такой схемы является получение персональных данных.

В ведомстве рассказали, что аферисты отправляют ссылки для оформления компенсаций и звонят, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда или банков. Также злоумышленники создают фальшивые сайты, где требуют ввести номер банковской карты и CVV-код.

Россиян призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на неизвестных сайтах. Также гражданам посоветовали настороженно относиться к предложениям о выплатах или подарках через мессенджеры или электронную почту.

