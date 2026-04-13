13 апреля 2026 в 17:28

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии Дня Победы

МВД: мошенники рассылают уведомления о выплатах в преддверии Дня Победы

Мошенники начали рассылать сообщения о выплатах в преддверии Дня Победы, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Основной целью такой схемы является получение персональных данных.

В ведомстве рассказали, что аферисты отправляют ссылки для оформления компенсаций и звонят, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда или банков. Также злоумышленники создают фальшивые сайты, где требуют ввести номер банковской карты и CVV-код.

Россиян призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на неизвестных сайтах. Также гражданам посоветовали настороженно относиться к предложениям о выплатах или подарках через мессенджеры или электронную почту.

Ранее юрист Александра Пожарская рассказала, что мошенники под видом репетиторов начали заманивать жертв, обещая гарантированное поступление на бюджетные места в университетах. Она отметила, что в этой схеме аферисты пользуются страхом выпускников.

Экс-депутат Рады раскрыл последствия для Мадьяра отказа от помощи ВСУ
Госдума рассмотрит новые меры на пользу бойцов СВО
Мадьяр ответил на вопрос о судьбе проекта АЭС «Пакш-2»
Директора водоканала задержали после массового отравления
Американка не дышала 13 минут и вернулась с того света с посланием
Украинские мошенники украли в Москве медные провода на рекордную сумму
Стало известно, кто возглавил Российский Красный Крест
Комбригу ВСУ пригрозили отставкой за провал под Волчанском
«Костьми лягут»: раскрыты коварные планы НАТО на российский аналог Starlink
«Была надежда»: Покровская о снятии санкций с россиян в водных видах спорта
Российские ученые хотят отправить миссию к опасному астероиду
В Иране считают, что максимализм США «похоронил» все шансы на мир
«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом, все расклады на концовку РПЛ
Брат Чекалина не смог сдержать эмоции после приговора родственнику
Мадьяр раскрыл, что будет делать при звонке от Путина
Обида на Добронравова, слова о Галкине, бездетность: как живет Дорогов
Экс-сенатор признан виновным в подготовке к убийству
«Имеют все шансы»: в Совфеде дали прогноз по отношениям России и Венгрии
Стало известно, куда «изгнали» бывшего мужа Лерчек
Опубликованы кадры спасения попавших под лавину в Дагестане
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
